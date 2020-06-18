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Россиянин зарезал любовника жены на глазах у соседей 

Павел Тиунов и ещё 8 22 минуты назад
Россиянин приехал к любовнику жены с топором
Фото: НГС24
В Омске местный житель устроил засаду на любовника своей супруги, зарезал его, а потом сжег автомобиль, на котором приехал к месту преступления, сообщает Life.ru. Поводом для убийства стала переписка, которую ревнивец, обнаружил в телефоне супруги.
Трагедия разыгралась под окнами у дома, где проживал погибший. Мужчина работал таксистом. Когда он приехал с ночной смены на него набросился незнакомец с двумя ножами и топором. Завязалась потасовка. Нападавший сумел повалить соперника на землю и начал беспорядочно наносить ему удары ножом. Потерпевший пытался отбиваться, но вскоре ослабел из-за большой потери крови. Злоумышленник, видя, что мужчина перестал подавать признаки жизни, скрылся.
Примечательно, что все произошло на глазах случайных очевидцев. Некоторые из них сняли произошедшее на камеру мобильного телефона.
По данным издания, нападавший уехал на автомобиле Honda серого цвета. Позже ее нашли сожженной в нескольких кварталах от места трагедии. Впоследствии злоумышленник был задержан.
На допросе он рассказал, что убитый им человек — любовник его жены. Переписку с ним задержанный случайно обнаружил в телефоне супруги.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Челябинской области депутат Азат Зарипов убил жену на глазах у детей. Убийство произошло в ходе бытовой ссоры в квартире в поселке Локомотивный, а орудием преступления стало охотничье ружье. СМИ отмечали, что Зарипов застал жену с любовником, внезапно вернувшись с рыбалки.
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Криминал , Происшествия , Азат Зарипов , Омск
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