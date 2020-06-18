Россиянин приехал к любовнику жены с топором

Омске местный житель устроил засаду на любовника своей супруги, зарезал его, а потом сжег автомобиль, на котором приехал к месту преступления, сообщает Life.ru. Поводом для убийства стала переписка, которую ревнивец, обнаружил в телефоне супруги.

Трагедия разыгралась под окнами у дома, где проживал погибший. Мужчина работал таксистом. Когда он приехал с ночной смены на него набросился незнакомец с двумя ножами и топором. Завязалась потасовка. Нападавший сумел повалить соперника на землю и начал беспорядочно наносить ему удары ножом. Потерпевший пытался отбиваться, но вскоре ослабел из-за большой потери крови. Злоумышленник, видя, что мужчина перестал подавать признаки жизни, скрылся.

Примечательно, что все произошло на глазах случайных очевидцев. Некоторые из них сняли произошедшее на камеру мобильного телефона.

По данным издания, нападавший уехал на автомобиле Honda серого цвета. Позже ее нашли сожженной в нескольких кварталах от места трагедии. Впоследствии злоумышленник был задержан.

На допросе он рассказал, что убитый им человек — любовник его жены. Переписку с ним задержанный случайно обнаружил в телефоне супруги.