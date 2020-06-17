Эхо 90-х: задержаны боевики банды Басаева-Хаттаба

Двух боевиков банды Басаева-Хаттаба задержали по делу о нападении на российских солдат в Дагестане в 1999 году. Террористы заключены под стражу, в ближайшее время им предъявят обвинение, сообщили в СК.

Суртланбек Аджиньязов 1972 года рождения и Русланбек Арсланов 1969-го были задержаны и «доставлены в орган предварительного следствия», говорится в сообщении ЦОС.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что мужчины подозреваются в посягательстве на жизнь российских военнослужащих. По версии обвинения, они в 1999 году участвовали в нападении на федеральные войска в Дагестане.

«Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — добавила Петренко.

В конце лета — начале осени 1999 года банда Басаева-Хаттаба совершила «вооруженный мятеж» в Дагестане. Тогда погибли более 280 солдат, милиционеров и мирных жителей, пострадали более 800 человек.

28 боевиков были объявлены в федеральный и международный розыск, при этом за более чем два десятилетия были осуждены и приговорены более 80 нападавших. Семеро террористов, среди которых и одиозный полевой командир Шамиль Басаев, были ликвидированы российскими спецслужбами и армией.

Подразделения незаконных формирований общей численностью, по данным разных источников, от 400 до 1,5-2 тыс. бойцов беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили несколько селений, объявив о начале операции «Имам Гази-Магомед». Эти события считаются началом Второй чеченской войны. Причины рейда басаевцев уходили корнями в приостановленный, но незавершенный первый вооруженный конфликт в Чечне. На протяжении тех нескольких лет, когда республика фактически жила своей жизнью, в ней усилился террор по отношению к не переехавшим в другие регионы представителям российской администрации и силовикам.

На средства международных террористических организаций создавались лагеря для обучения боевиков, формировались отряды наемников, усиливалось влияние исламистских экстремистов. Резко активизировались попытки настроить население других республик Северного Кавказа против России.

На высшем уровне было принято решение, что с боевиками справятся внутренние войска и милиция — без привлечения сил регулярной армии.

«Ошибки, которые были допущены в 1994 году, мы повторять не будем. Хватит, русский солдат там больше погибать не будет», — заявлял по этому поводу тогдашний премьер-министр РФ Сергей Степашин.

8 августа он прибыл в Дагестан, но уже на следующий день был отправлен в отставку указом президента РФ Бориса Ельцина . Руководили контртеррористической операцией другие люди.

Экстремистами распространялись провокационные «декреты» о «низложении» республиканских органов власти — кроме того, раздавались призывы к газавату. 11 августа боевики обстреляли и сбили вертолет федеральных войск с генералами на борту. В тот же день началась войсковая операция по вытеснению членов незаконных вооруженных формирований из Дагестана. Солдатам помогали ополченцы, набранные из местного населения и выразившие желание сражаться с террористами. Недавно местным ополченцам на законодательном уровне был предоставлен статус ветеранов боевых действий.

12 августа российские ВВС нанесли бомбовые удары по позициям боевиков в районах населенных пунктов Гагатли и Анди в Дагестане, а 16-го Госдума постановила «считать вторжение незаконных вооруженных формирований особо опасной формой терроризма с участием иностранных граждан, направленной на отторжение Дагестана от России».

В тот же день самозваный «президент» Ичкерии Масхадов открестился от любых связей с происходящим в Дагестане, назвав это «чисто внутренним делом России».