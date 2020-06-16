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К замглавы российского города пришли из ФСБ 

Вероника Полынина и ещё 9 30 минут назад
К замглавы российского города пришли из ФСБ
Фото: РИА Новости
Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
«Сегодня Михаил Сычев был задержан. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы», — заявили в пресс-службе.
Сычева допрашивают в качестве подозреваемого.
По информации местных СМИ, задержание Сычева связано с расследованием уголовного дела о передаче и последующем обмене муниципального имущества Симбирской епархии Русской православной церкви. Речь идет об обмене участка земли и магазина сумок, примыкающих к территории Спасского женского монастыря, на два объекта недвижимости в центре Ульяновска, которые обременены статусом объекта культурного наследия.
Ранее по этому делу проходили бизнесмен Сергей Кузнецов, ставший владельцем церковной недвижимости, и владелица агентства недвижимости Ольга Колесникова, которая занималась правовым сопровождением обмена. Оба фигуранта находились под домашним арестом. 14 июня Кузнецов покончил с собой.
Как сообщал «Рамблер», в конце мая в Москве был арестован полковник ФСО, занимавшийся вопросами военно-технического снабжения Федеральной службы охраны (ФСО), Дмитрий Ширенов. Его заподозрили в хищении десятков миллионов рублей при закупке компьютерной техники.
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Криминал , Происшествия , Сергей Кузнецов , Ольга Колесникова , Михаил Сычев , ФСБ , РПЦ , Федеральная служба охраны , РИА Новости , Ульяновск
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