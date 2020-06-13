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В Петербурге на Невском проспекте застрелили студента СПбГУ 

Газета.Ru и ещё 7 6 часов назад
В Петербурге на Невском проспекте застрелили студента СПбГУ
Фото: Газета.Ru
В Санкт-Петерубрге на Невском проспекте ранили студента СПбГУ Владислава Голикова, после чего он скончался в больнице, пишет пресс-служба вуза.
"Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи", — говорится в сообщении.
По информации следствия, в покушении на убийство обвиняется Заур Каримов. Между ним и погибшим произошел рабочий конфликт. Обвиняемый выстрелил из травматического пистолета Голикову в голову и скрылся.
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Криминал , Владислав Голиков , Санкт-Петербург
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