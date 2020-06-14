Раскрыты детали спасения ребенка от сантехника

В ночь с 2 на 3 января мужчина влез на второй этаж дома, где проживала семья.

"Ее родители в этот момент спали. Мужчина изнасиловал ребенка и пытался задушить. У девочки, как и у других жертв, была сломана подъязычная кость", — рассказала Врадий.

Отец услышал голос дочери и поднялся к ней в комнату, но преступник испугался звука шагов и выбрался через окно. Хозяин дома увидел ребенка без сознания и принялся спасать ее.

ДНК всех мужчин в доме проверили, однако они не совпали с ДНК насильника.

Девочка провела в больнице почти месяц, с ней до сих пор работают психологи.

Накануне в Подмосковье задержали сантехника, которого подозревают в совершении серии убийств и изнасилований в Ступинском и Каширском городских округах. На допросе он признал свою вину.