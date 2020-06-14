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Раскрыты детали спасения жертвы сантехника, обвиняемого в изнасилованиях 

РИА Новости и ещё 3 52 минуты назад
Раскрыты детали спасения ребенка от сантехника
Фото: РИА Новости
Десятилетнюю девочку, которая стала единственной выжившей жертвой сантехника из Подмосковья, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях, спас отец, рассказала "Комсомольской правде" старший помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий.
В ночь с 2 на 3 января мужчина влез на второй этаж дома, где проживала семья.
"Ее родители в этот момент спали. Мужчина изнасиловал ребенка и пытался задушить. У девочки, как и у других жертв, была сломана подъязычная кость", — рассказала Врадий.
Отец услышал голос дочери и поднялся к ней в комнату, но преступник испугался звука шагов и выбрался через окно. Хозяин дома увидел ребенка без сознания и принялся спасать ее.
ДНК всех мужчин в доме проверили, однако они не совпали с ДНК насильника.
Девочка провела в больнице почти месяц, с ней до сих пор работают психологи.
Накануне в Подмосковье задержали сантехника, которого подозревают в совершении серии убийств и изнасилований в Ступинском и Каширском городских округах. На допросе он признал свою вину.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Чудом выжившие , Убийство , Изнасилование , Ольга Врадий , СКР , Комсомольская правда , Московская область
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