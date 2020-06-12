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В Москве арестован бизнесмен из «списка Титова» Дмитрий Зотов 

News.ru и ещё 4 32 минуты назад
В Москве арестован бизнесмен из «списка Титова»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М».
«Список Титова» — это перечень российских бизнесменов, скрывавшихся в британской столице из-за опасения уголовного преследования в РФ. Они хотели бы вернуться, получив гарантии разбирательства без ареста до вынесения приговора. В списке около полусотни человек.
Зотов вернулся в Россию 10 июня в рамках программы уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по безарестному возвращению. Утверждается, что он был готов к активному сотрудничеству со следствием и согласен пройти двухнедельный карантин по возвращении в страну, но его задержали уже в аэропорту и отправили в ИВС, передаёт «Новая газета».
Дело против Зотова тянется с 2019 года и было возбуждено по заявлению представителей «Трансфин-М». Согласно имеющимся у следствия данным, лизинговая компания заключила с другой подконтрольной Зотову структурой соглашение, в результате которого были похищены принадлежавшие «Трансфин-М» вагоны. Представитель компании заявил, что своими действиями предприниматель нанёс ущерб в размере 2,8 млрд рублей, следствие остановилось на сумме в 395 миллионов рублей.
Как писал NEWS.ru ранее, ходатайство о заочном аресте бывшего главы Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко 16 июня рассмотрит Тверской суд Москвы. Также по этому делу в суд поступило ходатайство об аресте президента компании «Новый поток» Юрия Навражного.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Дмитрий Зотов , Геннадий Лисовиченко , Борис Титов , Трансфин-М , Москва
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