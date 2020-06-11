Возможность ужесточить меру пресечения Ефремова оценили 

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правоохранительных органах оценили возможность ужесточить меру пресечения для российского актера Михаила Ефремова . Как сообщил ТАСС источник, артист не нарушал условий домашнего ареста.

В связи с этим, оснований для ужесточения меры пресечения в отношении артиста нет.

«Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование интернетом и средствами связи», — сообщил собеседник агентства.

9 июня суд отправил актера под домашний арест, запретив ему выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН . В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест. 11 июня сообщалось, что находящегося под домашним арестом актера увезли из дома сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Они прибыли к нему после сообщений в СМИ о регистрации телефонного номера Ефремова в Telegram. По условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться интернетом и общаться с посторонними и прессой.