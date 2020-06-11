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Возможность ужесточить меру пресечения Ефремова оценили 

Lenta.ru и ещё 7 49 минут назад
Возможность ужесточить меру пресечения Ефремова оценили
Фото: ТАСС
В правоохранительных органах оценили возможность ужесточить меру пресечения для российского актера Михаила Ефремова. Как сообщил ТАСС источник, артист не нарушал условий домашнего ареста.
В связи с этим, оснований для ужесточения меры пресечения в отношении артиста нет.
«Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование интернетом и средствами связи», — сообщил собеседник агентства.
9 июня суд отправил актера под домашний арест, запретив ему выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест. 11 июня сообщалось, что находящегося под домашним арестом актера увезли из дома сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Они прибыли к нему после сообщений в СМИ о регистрации телефонного номера Ефремова в Telegram. По условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться интернетом и общаться с посторонними и прессой.
Рената Литвинова посетила Ефремова и попала на видео
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, его водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.
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Комментарии 8
Криминал , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Рената Литвинова , МВД , ФСИН
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