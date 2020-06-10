В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант 

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Следствие изучит причастность вора в законе Олега Шишканова (Шишкан) к убийству зампреда общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным издания, следователи восстановили удаленные сообщения из телефона Исаенковой, среди которых оказались угрозы от абонента, записанного как Шиш.

Шишканов считался «теневым хозяином» Раменского района Московской области. В настоящее время вор в законе находится под арестом по обвинению в убийстве гендиректора «Племзавода Раменское» и районного депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи.