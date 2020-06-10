В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант 

Следствие изучит причастность вора в законе Олега Шишканова (Шишкан) к убийству зампреда общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. Об этом сообщает «Росбалт».
По данным издания, следователи восстановили удаленные сообщения из телефона Исаенковой, среди которых оказались угрозы от абонента, записанного как Шиш.
Шишканов считался «теневым хозяином» Раменского района Московской области. В настоящее время вор в законе находится под арестом по обвинению в убийстве гендиректора «Племзавода Раменское» и районного депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи.
Как сообщал «Рамблер», тело 39-летней Евгении Исаенковой со следами удушения было обнаружено в мае 2019 года в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе. По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков, с которым их связывали интимные отношения. В день задержания Кулаков досрочно покинул занимаемую должность. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «убийство».