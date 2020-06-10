В закрытый город с ракетными войсками пришла ФСБ

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в администрацию алтайского закрытого города Сибирский, в котором находятся ракетные войска стратегического назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

Представители ФСБ заявили, что никто из сотрудников администрации не задержан.

«Пока мы не можем сообщить, по какому поводу ведутся обыски», — отметили в спецслужбе.

Как сообщал «Рамблер», в Сибирском живут военные, которые служат в местной ракетной части. Население Сибирского оценивается в 12 тысяч человек. В 1995 году этот город получил статус закрытого, а в 2019-м отметил свое 39-летие.