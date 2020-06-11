Остальные подозреваемые в настоящее время находятся под стражей.

Один из полицейских Миннеаполиса , обвиненных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, вызвавшей огромный резонанс в Моединенных Штатах, вышел из места заключения под залог.

Томас Лейн проходит по делу о гибели Флойда как подстрекатель и пособник в убийстве вместе с еще двумя коллегами. Дерек Шовин, согласно обвинению от 29 мая, считается подозреваемым в совершении убийства по неосторожности. По постановлению суда все четверо задержанных могут быть временно освобождены под залог суммой в один миллион долларов.

Адвокат бывшего сотрудника правоохранительных органов Эрл Грей считает, что его подзащитный не должен проходить по указанным статьям и обвинения в его сторону «слабые», так как он предлагал коллеге отпустить мужчину и оказывал Флойду медицинскую помощь.

«Где тут пособничество?», — цитирует защитника CBS Minnesota.

Афроамериканец Джордж Флойд был похоронен на мемориальном кладбище в Перленде — пригороде Хьюстона.