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За экс-офицера, причастного к смерти Флойда, внесли $1 миллион залога 

ТК «Звезда» и ещё 10 41 минуту назад
Остальные подозреваемые в настоящее время находятся под стражей.
Один из полицейских Миннеаполиса, обвиненных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, вызвавшей огромный резонанс в Моединенных Штатах, вышел из места заключения под залог.
Томас Лейн проходит по делу о гибели Флойда как подстрекатель и пособник в убийстве вместе с еще двумя коллегами. Дерек Шовин, согласно обвинению от 29 мая, считается подозреваемым в совершении убийства по неосторожности. По постановлению суда все четверо задержанных могут быть временно освобождены под залог суммой в один миллион долларов.
Адвокат бывшего сотрудника правоохранительных органов Эрл Грей считает, что его подзащитный не должен проходить по указанным статьям и обвинения в его сторону «слабые», так как он предлагал коллеге отпустить мужчину и оказывал Флойду медицинскую помощь.
«Где тут пособничество?», — цитирует защитника CBS Minnesota.
Афроамериканец Джордж Флойд был похоронен на мемориальном кладбище в Перленде — пригороде Хьюстона.
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Криминал , Видео , Происшествия , Убийство , МВД , CBS , Миннеаполис
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