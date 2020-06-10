Групповое изнасилование сняли на камеру

Троих жителей Саратовской области обвинили в групповом изнасиловании женщины, которую они пригласили на застолье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета . На телефоне одного из подозреваемых правоохранители нашли видео преступления.

Инцидент произошел в январе 2020 года в селе Балашовского района. Трое мужчин 23, 25 и 52 лет устроили застолье в доме самого старшего из них. На импровизированный праздник пригласили бывшую сожительницу хозяина 37-летнюю женщину. В разгар алкогольной вечеринки самый младший из компании силой склонил собутыльницу к интиму. Затем изнасилование повторилось с участием остальных мужчин.

«Запуганная злоумышленниками женщина побоялась сообщать о совершенных в отношении нее преступлениях. Лишь спустя время, она нашла в себе силы и обратилась с заявлением в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

В качестве неопровержимого доказательства вины подозреваемых в преступлении стала видеозапись инцидента, которую обнаружили правоохранители на телефоне одного из мужчин. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 32-летняя жительница Твери пожаловалась в полицию на групповое изнасилование в электропоезде «Москва — Тверь». Женщина дала показания, очнувшись с многочисленными травмами в больнице. По ее словам, в электричке на нее напали трое незнакомых мужчин, избили ее и надругались над ней.