Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин организовал нелегальную оружейную мастерскую и попался ФСБ 

Lenta.ru и ещё 1 38 минут назад
Россиянин организовал нелегальную оружейную мастерскую
Фото: Кадр: УФСБ по Хабаровскому краю
ФСБ ликвидировала нелегальную оружейную мастерскую, работу которой организовал житель Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщило региональное управление службы, передает РИА Новости.
Отмечается, что преступник попался ФСБ в мае 2020 года. В своей мастерской 39-летний россиянин наладил изготовление и модернизацию огнестрельного оружия. В частности, он делал из холостых пистолетов боевые аналоги, а затем продавал их. По данным службы безопасности, задержанный действовал в составе группы.
При обыске были изъяты три пистолета и автомат, переделанные для стрельбы боевыми патронами из охолощенных моделей, более тысячи самодельных патронов различного калибра, комплектующие к ним, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.
На данный момент возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт и хранение оружия и его частей, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Последние новости
Предсказан новый аспект жизни российских дачников после пандемии Предсказан новый аспект жизни российских дачников после пандемии Описана жизнь влюбленных в России после пандемии Описана жизнь влюбленных в России после пандемии Михаила Ефремова взяли под домашний арест Михаила Ефремова взяли под домашний арест
Комментарии
Криминал , Происшествия , ФСБ , РИА Новости , Комсомольск-На-Амуре , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Видео
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
Происшествия
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение