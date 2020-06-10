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Украинскую журналистку нашли мёртвой в джунглях на острове Самуи 

News.ru и ещё 3 51 минуту назад
Украинскую журналистку нашли мертвой на острове Самуи
Фото: Bernd Bieder/imageBROKER.com
Ведётся расследование запутанного дела об исчезновении и гибели журналистки Ольги Фроловой. Тело женщины после долгих поисков обнаружено на острове Самуй в Таиланде.
Журналистку нашёл мёртвой работник островного отеля, он обратился в правоохранительные органы острова с заявлением о том, что нашёл тело со следами разложения. Как он пояснил, он пробирался через джунгли, почувствовал странный запах и решил найти его источник, передаёт Pattaya Now.
По данным портала, причина смерти Ольги пока не установлена или не раскрывается. Личность жены подтвердил муж погибшей, Дмитрий Фролов, который опознал тело и вещи покойной супруги и уточнил, что в её рюкзаке нет принадлежавших ей смартфона фирмы Apple и ноутбука.
Sun утверждает, что у женщины был роман с гражданином Великобритании Филипом Армстронгом, который старше 32-летней Ольги на 15 лет. Мужчина подтверждает, что состоял с погибшей в романтических отношениях, но сказал, что ему ничего не известно о причинах её смерти. Между тем, по данным издания Daily Mail, в день исчезновения журналистки, 25 мая, Филип и Ольга поссорились.
Кроме того, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как перед исчезновением Ольга шла по безлюдной сельской местности в одиночестве.
Как писал NEWS.ru ранее, тела двоих молодых людей обнаружили в квартире в столице. Согласно предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотических веществ. Один из погибших не достиг совершеннолетия.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Дмитрий Фролов , Ольга Фролова , Apple , Таиланд
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