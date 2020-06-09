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Медсестру детской коронавирусной поликлиники изнасиловали в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 51 минуту назад
Медсестру детской поликлиники изнасиловали в Москве
Фото: РИА Новости
На медсестру детской поликлиники на юго-западе Москвы напали и изнасиловали, когда она возвращалась с работы, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Девушка шла домой со смены по лесополосе на проспекте Вернадского. На нее совершили нападение и изнасиловали», — сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, пострадавшая работает медсестрой в детской коронавирусной поликлинике. Как сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова, преступление произошло 3 июня, заведено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Подозреваемый в преступлении 25-летний мужчина был задержан, а впоследствии арестован.
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Криминал , Происшествия , Юлия Иванова , МВД , РИА Новости , Москва
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