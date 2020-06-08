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Стали известны подробности о личности стрелка по прохожим в Москве 

Lenta.ru и ещё 36 40 минут назад
Открывший стрельбу из окна квартиры по прохожим на юго-западе Москвы находится в тяжелом состоянии, он получил огнестрельное ранение в живот. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, в квартире стрелка, расположенной в жилом доме на улице Строителей, обнаружено большое количество алкоголя и психотропные препараты. Его зовут Дмитрий Павлов. По данным Telegram-канала «112», он работал директором завода «Серп и Молот», а Baza сообщает, что он — бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы.
Соседи сообщили полицейским, что Павлов недавно развелся с женой, с которой долго прожил в браке и сильно переживал из развода. Оружие, из которого он открыл стрельбу, незаконное. У него изъят охотничий карабин СКС, созданный на базе армейского самозарядного карабина Симонова. В результате в стрельбе пострадали двое: мужчина 60 лет лет был ранен в бедро и женщина 39 лет — в плечо. Они получили ранения, пока ждали на улице такси.
Штурм квартиры, откуда велась стрельба, начался в 00:45 мск 8 июня. Когда бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) вскрыли входную дверь, хозяин квартиры начал по ним стрелять. Один из силовиков был ранен в кисть, после чего бойцы открыли огонь по стрелку. Источник в правоохранительных органах сообщил, что применение табельного оружия против подозреваемого признано законным.
В момент задержания стрелок был пьян.
В настоящее время Следственный комитет России возбудил три уголовных дела в связи с инцидентом: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушение на убийство и хулиганство.
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Комментарии 5
Криминал , Видео , Происшествия , Пожар в Москве , Дмитрий Павлов , СКР , Правительство Москвы , МВД , Москва
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