Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке 

Все новости на карте

Дознавательница из Уфы Гульназ Фахтлисламова, которая обвинила своих начальников в изнасиловании на вечеринке, раскрыла подробности страшной ночи.

Девушка появилась на ТВ-шоу после того, как суд оправдал двух из трех фигурантов этого дела.

В эфире НТВ Гульназ сообщила , что на вечеринку её привезли на служебной машине. Это был фактически приказ, и она подчинилась. Она не опасалась общества мужчин, поскольку её отец был начальником местного ОМОН и хорошо знал их.

Гульназ рассказала, что не догадывалась как развернутся события.

«Меня отвлекали, все время задавали какие-то вопросы. Когда я хотела уйти, просто не дали этого сделать», — рассказала она.

Девушка заявила, что обжалует решение об оправдании двух фигурантов дела. Она заявила, что по-прежнему обвиняет их в «зверском преступлении».