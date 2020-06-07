Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке 

Майк Габриелян и ещё 1 15 минут назад
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Фото: соцсети
Дознавательница из Уфы Гульназ Фахтлисламова, которая обвинила своих начальников в изнасиловании на вечеринке, раскрыла подробности страшной ночи.
Девушка появилась на ТВ-шоу после того, как суд оправдал двух из трех фигурантов этого дела.
В эфире НТВ Гульназ сообщила, что на вечеринку её привезли на служебной машине. Это был фактически приказ, и она подчинилась. Она не опасалась общества мужчин, поскольку её отец был начальником местного ОМОН и хорошо знал их.
Гульназ рассказала, что не догадывалась как развернутся события.
«Меня отвлекали, все время задавали какие-то вопросы. Когда я хотела уйти, просто не дали этого сделать», — рассказала она.
Девушка заявила, что обжалует решение об оправдании двух фигурантов дела. Она заявила, что по-прежнему обвиняет их в «зверском преступлении».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Верховный суд Башкирии оправдал двух из трех полицейских, ставших фигурантами следствия. Оправданы бывший руководитель ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев. Они были признаны невиновными. Третьему экс-офицеру, Павлу Яромчуку суд сократил первоначальный срок:
Видео дня. В Челябинске началась подготовка воздушной части парада Победы
Комментарии
Криминал , Происшествия , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , НТВ , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Назван срок извержения супервулкана в США
Назван срок извержения супервулкана в США
«Сиськи есть, ума не надо»
«Сиськи есть, ума не надо»
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Видео
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
01:40
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
00:35
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
Опубликовано видео спасения женщины из воды
00:28
Опубликовано видео спасения женщины из воды
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Панин выругался из-за похорон Кокшенова
00:39
Панин выругался из-за похорон Кокшенова
Шоу-бизнес
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Виталина ответила на критику слов о Норкиной
01:02
Виталина ответила на критику слов о Норкиной
Шоу-бизнес
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
00:39
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Происшествия
МиГ-29 разворовали на Украине на запчасти
00:40
МиГ-29 разворовали на Украине на запчасти
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение