Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке 

Дознавательница из Уфы Гульназ Фахтлисламова, которая обвинила своих начальников в изнасиловании на вечеринке, раскрыла подробности страшной ночи.
Девушка появилась на ТВ-шоу после того, как суд оправдал двух из трех фигурантов этого дела.
В эфире НТВ Гульназ сообщила, что на вечеринку её привезли на служебной машине. Это был фактически приказ, и она подчинилась. Она не опасалась общества мужчин, поскольку её отец был начальником местного ОМОН и хорошо знал их.
Гульназ рассказала, что не догадывалась как развернутся события.
«Меня отвлекали, все время задавали какие-то вопросы. Когда я хотела уйти, просто не дали этого сделать», — рассказала она.
Девушка заявила, что обжалует решение об оправдании двух фигурантов дела. Она заявила, что по-прежнему обвиняет их в «зверском преступлении».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Верховный суд Башкирии оправдал двух из трех полицейских, ставших фигурантами следствия. Оправданы бывший руководитель ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев. Они были признаны невиновными. Третьему экс-офицеру, Павлу Яромчуку суд сократил первоначальный срок: