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Тамбовский пенсионер зарезал собутыльника и закопал тело в своем дворе 

Газета.Ru 1 час назад
Пенсионер зарезал собутыльника и закопал тело
Фото: РИА Новости
Тело жителя села Бурнак Тамбовской области обнаружено в дворе его 68-летнего односельчанина, сообщается на сайте регионального отделения Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, пенсионер избил приятеля и нанес ему ножевые ранения в результате конфликта, который произошел во время совместного распития спиртного. После этого подозреваемый закопал тело односельчанина в своем дворе, предполагает следствие.
В настоящее время подозреваемый задержан, он раннее был судим за совершение аналогичного преступления. Расследование продолжается.
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Криминал , Происшествия , Тамбовская Область
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