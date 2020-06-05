Мать утопила ребенка сразу после родов

В Москве правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка.
Как сообщает «360» со ссылкой на источник, 21-летняя гражданка Киргизии попала в больницу после преждевременных родов, однако ребенка при ней не было. По версии следствия, утром в день госпитализации женщина, будучи на 7-м месяце беременности, родила девочку и сразу положила ее в ванную с водой. Предположительно, после убийства она попыталась избавиться от трупа — тело младенца нашли в мусорке на Луховицкой улице.
Подозреваемую задержали, ей грозит до 20 лет лишения свободы.