Названа предварительная причина взрыва в Москве

В Южном округе Москвы загорелась квартира на 4-м этаже 12-этажного дома, предварительно, причиной стал взрыв газа. Пострадал мужчина, сообщил «Известиям» источник. По его словам, из двух окон квартиры на улице Дорожная валит черный дым, проводится эвакуация жильцов. На месте ЧП работают экстренные службы.
В Москве при взрыве газа пострадал мужчина
Фото: Инфо 24
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Криминал , Катастрофы , Пожары , Происшествия , газета "Известия" , Москва
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