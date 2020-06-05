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Украинец пришел в магазин косметики и сжег там заживо свою бывшую жену 

Украина.ру 1 час назад
Украинец сжег заживо свою бывшую жену в магазине
Фото: РИА Новости
Трагедия развернулась посреди бела дня в небольшом магазине косметики и бытовой химии. В разгар торговли в помещение зашел мужчина, облил женщину-продавца воспламеняющейся жидкостью и хладнокровно поджег ее.
Пострадавшая получила ожоги, не совместимые с жизнью, а сотрудникам Госслужбы по ЧС пришлось тушить загоревшийся павильон.
Злоумышленника оперативно задержали на месте прибывшие полицейские. Мотив его поступка неизвестно. Установлено лишь, что погибшая была его бывшей женой. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
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