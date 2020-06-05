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Сотрудники ФСБ задержали вора в законе Леху Иркутского 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Сотрудники ФСБ задержали вора в законе Леху Иркутского
Фото: Кадр видео mzk1.ru
В пригороде Великого Новгорода сотрудники ФСБ, уголовного розыска МВД России и полицейские задержали авторитета Алексея Гудыну, известного в криминальной среде как Леха Иркутский. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».
46-летнему вору в законе предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).
Как уточняет агенство, Алексей Гудына был коронован в Санкт-Петербурге в ноябре 1999 года грузинскими ворами в законе Тенгизом Луарсабишвили, Раулем Кирия, Мерабом Асанидзе (Чикора), Георгием Джанезашвили (Амбергич) и другими.
Леха Иркутский входил в «братскую» организованную преступную группировку, известную своей особой жестокостью. В 2001 году он инсценировал собственную смерть, чтобы избежать наказания по уголовному делу, и с тех пор жил по поддельным документам. В разное время он выдавал себя за Андрея Ильина и Андрея Сидоренко.
Ранее сообщалось, что в Татарстане против вора в законе Рашида Хачатряна, известного в криминальных кругах как Рашид Джамбульский, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 210 («Создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»). Если его вина будет доказана, то Хачатряну с учетом предыдущих обвинений может грозить пожизненное лишение свободы.
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Криминал , Происшествия , Андрей Сидоренко , Андрей Ильин , ФСБ , МВД , Санкт-Петербург
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