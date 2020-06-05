Сотрудники ФСБ задержали вора в законе Леху Иркутского 

В пригороде Великого Новгорода сотрудники ФСБ , уголовного розыска МВД России и полицейские задержали авторитета Алексея Гудыну, известного в криминальной среде как Леха Иркутский. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

46-летнему вору в законе предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Как уточняет агенство, Алексей Гудына был коронован в Санкт-Петербурге в ноябре 1999 года грузинскими ворами в законе Тенгизом Луарсабишвили, Раулем Кирия, Мерабом Асанидзе (Чикора), Георгием Джанезашвили (Амбергич) и другими.

Андрея Сидоренко. Леха Иркутский входил в «братскую» организованную преступную группировку, известную своей особой жестокостью. В 2001 году он инсценировал собственную смерть, чтобы избежать наказания по уголовному делу, и с тех пор жил по поддельным документам. В разное время он выдавал себя за Андрея Ильина

Ранее сообщалось, что в Татарстане против вора в законе Рашида Хачатряна, известного в криминальных кругах как Рашид Джамбульский, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 210 («Создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»). Если его вина будет доказана, то Хачатряну с учетом предыдущих обвинений может грозить пожизненное лишение свободы.