«Никому не нужны»: решена судьба утопившей детей матери

27-летнюю жительницу города Вилючинск на Камчатке осудили на 15 лет колонии общего режима за убийство двух малолетних детей. По данным СМИ, женщина не выдержала измены супруга и привела новорожденную дочь с пятилетним сыном на пляж. После этого она привязала мальчика к себе, а девочку взяла на руки и потащила обоих на глубину. К приезду правоохранителей первый ребенок был уже мертв, второй скончался в реанимации.

На Камчатке осудили 27-летнюю местную жительницу, которая утопила двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщатся на сайте Генпрокуратуры.

Суд установил, что трагедия произошла 9 сентября 2019 года около 11.00 (02.00 мск). Местное издание «Кам 24» со ссылкой на очевидцев сообщало, что женщина пришла на берег с коляской, в которой лежала полуторамесячная девочка. Пятилетний сын шел сам. Для мальчика мама взяла с собой ведерко с совочком, на берегу она расстелила плед.

Однако спустя некоторое время раздались детские крики, которые, по словам очевидцев, были слышны по всему побережью. Мать взяла на руки новорожденную, привязала к себе мальчика и зашла с ними в воду.

Очевидцы происшествия пытались остановить ее, а также вызвали наряд полиции и МЧС . Когда правоохранители приехали, они вытащили из воды злоумышленницу, однако к этому моменту девочка была уже мертва. Пятилетний ребенок скончался в реанимации. Женщину удалось спасти — она находилась в больнице в критическом состоянии, передавал региональный Следком

«По словам очевидцев, подоспевшие полицейские взяли лодку и поплыли на ней за женщиной. Дети уже были в воде, мать отбивалась от правоохранителей с криками: «Мы никому не нужны!» При этом женщина продолжала идти все глубже», — рассказал один из свидетелей порталу «Кам24».

В итоге Камчатский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы города Вилючинск. Она признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Ей дали 15 лет колонии общего режима.

Изначально следователи считали, что у матери возникло невротическое заболевание в виде расстройства адаптации и кратковременной депрессивной реакции. Однако в надзорном ведомстве подчеркнули, что в ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой эксперты сделали вывод, что в момент совершения преступления виновная могла в полной мере осознавать опасность своих действий.

Между тем знакомые женщины рассказали СМИ, что мотивом преступления стала ревность: отец младшей погибшей девочки недавно оставил семью и ушел к другой женщине. Эта версия подтвердилась и в ходе следствия.

«Несколько лет назад она познакомилась с мужчиной. Влюбилась. Отношения развивались стремительно, вскоре пара поженилась, женщина подарила любимому дочь. Однако после рождения девочки супруг уехал в Узбекистан, на родину. Она осталась с двумя детьми совершенно одна.

А за день до трагедии узнала, что у мужа есть семья на малой родине, и скорее всего, обратно в Вилючинск он уже не вернется. В отчаянии она даже предлагала приватизировать квартиру на его имя, но все тщетно», — сообщила «КП-Владивосток» приятельница осужденной.

Как передавал телеканал «360», за несколько месяцев перед убийством детей женщина вышла замуж за 21-летнего уроженца Узбекистана Холматбоя Хасан угли. Однако спустя некоторое время у мужчины появилась другая женщина. В ходе допросов правоохранителей он рассказал, что с осужденной они поженились в феврале, а потом он встретил другую, с которой заключил мусульманский брак.

По его словам, он заключил брак фиктивно, чтобы легализовать свое пребывание в России. Более того, заверил следователей, что новорожденная девочка не его. Из-за нарушения правил пребывания в России Холматбоя Хасан угли оштрафовали на 3 тыс. рублей и принудительно депортировали — его супруга уехала с ним.

Местные жители также рассказали, что никогда не видели, чтобы супруг принимал участие в воспитании детей.