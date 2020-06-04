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Жительницу Камчатки приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство двух своих детей 

ТАСС 15 минут назад
Убившей своих детей россиянке вынесли приговор
Фото: РИА Новости
Камчатский краевой суд в четверг вынес обвинительный приговор в отношении жительницы ЗАТО Вилючинск, которая в сентябре 2019 года утопила двоих своих детей в бухте Крашенинникова. Об этом сообщается на сайте краевого суда.
В 2019 году жительница города Вилючинска на Камчатке решила утопить детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая полуторамесячная дочь. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции спасти детей не успели, сама же жительница Вилючинска не пострадала. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
"В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по ее результатам эксперты пришли к единому мнению о том, что в момент совершения преступления виновная могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор суда в законную силу еще не вступил.
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Криминал , Происшествия , Убийство , Самоубийство , ФСИН , Вилючинск
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