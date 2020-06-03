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Мосгорсуд оставил экс-сенатора Арашукова под стражей до 24 июля 

BFM.RU и ещё 2 1 час назад
Экс-сенатора Арашукова оставили в СИЗО
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд повторно продлил до 24 июля срок ареста экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, а также четверых фигурантов громкого дела об организации политических убийств в республике и других преступлениях. Об этом Business FM сообщила его адвокат Анна Ставицкая.
«Суд повторно удовлетворил ходатайство следствия и оставил Рауфа Арашукова в СИЗО до 24 июля», — сказала она.
Она напомнила, что Мосгорсуду пришлось повторно вернуться к данному вопросу после того, как 22 мая Первый апелляционный суд отменил его решение от 21 апреля о продлении еще на три месяца срока ареста Рауфу Арашукову, его отцу Раулю Арашукову и трем их предполагаемым соучастникам. При этом обвиняемых оставили под стражей до 8 июня.
Бывший сенатор от КЧР Рауф Арашуков, а также его отец, экс-советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков находятся в СИЗО «Лефортово» с 31 января 2019 года.
Следствие считает Рауля Арашукова лидером организованного преступного сообщества (статья 210 УК РФ), функционировавшего на Северном Кавказе с 2002 года. В первоначальной версии обвинения говорилось, что прозванный СМИ «газовым королем» фигурант расставил своих знакомых и родственников на ключевые посты в газовой отрасли, что позволило ОПС похитить природный газ на сумму более 31 млрд рублей.
Однако 8 апреля при предъявлении Раулю Арашукову обвинения в окончательной редакции сумма хищения была снижена до 2 млрд рублей. При этом следствие добавило ему ряд новых эпизодов, в том числе организацию убийств (статья 105 УК РФ) двух политических деятелей КЧР — Аслана Жукова и Фраля Шебзухова — в 2010 году.
Также организатором убийств следствие считает его сына, бывшего сенатора Рауфа Арашукова. В начале апреля ему тоже предъявили окончательное обвинение, добавив два эпизода превышения должностных полномочий по статье 286 УК РФ и один заведомо ложный донос (статья 306 УК РФ). Всего по делу под стражей находятся 14 человек. Фигуранты вину отрицают.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Рауль Арашуков , Газпром Межрегионгаз , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , ФСИН , Карачаево-Черкесская Республика
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