Экс-сенатора Арашукова оставили в СИЗО

Мосгорсуд повторно продлил до 24 июля срок ареста экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, а также четверых фигурантов громкого дела об организации политических убийств в республике и других преступлениях. Об этом Business FM сообщила его адвокат Анна Ставицкая.

«Суд повторно удовлетворил ходатайство следствия и оставил Рауфа Арашукова в СИЗО до 24 июля», — сказала она.

Она напомнила, что Мосгорсуду пришлось повторно вернуться к данному вопросу после того, как 22 мая Первый апелляционный суд отменил его решение от 21 апреля о продлении еще на три месяца срока ареста Рауфу Арашукову, его отцу Раулю Арашукову и трем их предполагаемым соучастникам. При этом обвиняемых оставили под стражей до 8 июня.

Следствие считает Рауля Арашукова лидером организованного преступного сообщества (статья 210 УК РФ), функционировавшего на Северном Кавказе с 2002 года. В первоначальной версии обвинения говорилось, что прозванный СМИ «газовым королем» фигурант расставил своих знакомых и родственников на ключевые посты в газовой отрасли, что позволило ОПС похитить природный газ на сумму более 31 млрд рублей.

Однако 8 апреля при предъявлении Раулю Арашукову обвинения в окончательной редакции сумма хищения была снижена до 2 млрд рублей. При этом следствие добавило ему ряд новых эпизодов, в том числе организацию убийств (статья 105 УК РФ) двух политических деятелей КЧР — Аслана Жукова и Фраля Шебзухова — в 2010 году.

Также организатором убийств следствие считает его сына, бывшего сенатора Рауфа Арашукова. В начале апреля ему тоже предъявили окончательное обвинение, добавив два эпизода превышения должностных полномочий по статье 286 УК РФ и один заведомо ложный донос (статья 306 УК РФ). Всего по делу под стражей находятся 14 человек. Фигуранты вину отрицают.