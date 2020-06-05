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Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина 

Lenta.ru и ещё 16 52 минуты назад
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Фото: Скриншот видео
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».
По словам сотрудника Росгвардии, силовики пытались наладить контакт с Таушанковым. Они пытались пообщаться с ним через закрытую дверь квартиры. Росгвардеец рассказал, что за дверью были слышны шаги, однако жилец не выходил и не отвечал на их вопросы. Также, по его словам, при открытии квартиры мужчина стоял с ножом. Как утверждает участник спецоперации, он предупредил подозреваемого, что является сотрудником полиции и достал служебное удостоверение.
«В правой руке я заметил у него нож кухонный, в левой руке находился газовый баллончик. Я выкрикнул Владимиру, чтобы он оставался на месте, бросил нож, бросил газовый баллончик», — пояснил сотрудник. Подозреваемый, по его словам, не реагировал на требования.
«Далее мы выбежали из квартиры, он принялся открывать дверь в нашу сторону и размахивать ножом сквозь приоткрытую дверь. После того, как я выглянул второй раз, он брызнул газовым баллончиком в глаза мне», — рассказал росгвардеец.
Ранее в Росгвардии объяснили, что подозреваемый направил на бойцов спецназа внешне похожий на автомат предмет, при этом злоумышленник высказывал угрозы и вел себя агрессивно, поэтому силовики восприняли ситуацию как реально опасную и приняли решение стрелять на поражение. В квартире была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. В ходе следствия будет выясняться, с какой целью подозреваемый планировал их использовать.
31 мая продавцы магазина в Екатеринбурге вызвали полицию после того, как мужчина с ножом похитил в магазине обои. Он прибежал в свою квартиру и там забаррикадировался. 1 июня сообщалось, что, установив личность мужчины, полицейские заблокировали его в квартире. Вооруженный ножом подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, вследствие чего было применено табельное оружие.
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Криминал , Происшествия , Убийство , Росгвардия
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