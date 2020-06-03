Жителя Ингушетии застрелили в автомобиле

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Ингушетии за прошедшие два дня были расстреляны два автомобиля. В результате двое человек погибли. В обоих случаях преступникам удалось скрыться.

Первый инцидент произошел 1 июня в селе Яндаре Назрановского района республики, говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета . На пересечении сельской улицы с федеральной трассой с водителем автомобиля «Шевроле Круз» поравнялся водитель «Лады Гранта», который открыл по иномарке стрельбу из автомата. Водитель «Шевроле» скончался.

По данным Telegram-канала Baza, который опубликовал видео трагедии, погибший — Башир Падиев. Его, по сведениям журналистов, настигла кровная месть: шесть лет назад его брат расстрелял семью односельчан.

Еще одна машина была расстреляна накануне в селе Экажево того же Назрановского района, сообщает сайт регионального управления МВД. На улице Афганской местные жители услышали звуки выстрелов и сообщили о ЧП в правоохранительные органы.

Полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили изрешеченный пулями легковой автомобиль, за рулем которого находилось тело мертвого мужчины. В качестве улик были собраны гильзы от стрелкового оружия. Идет расследование.