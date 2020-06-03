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В Калининграде мужчина избил медика телефонной трубкой 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Россиянин избил медика телефонной трубкой
Фото: РИА Новости
Сотрудники Росгвардии задержали калининградца, который в приемном покое больницы избил медицинского работника телефонной трубкой, сообщила пресс-служба ведомства.
По информации управления Росгвардии, находящийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны получил информацию, что в здании областной больницы на улице Клинической в Калининграде сработала кнопка тревожной сигнализации.
"Как выяснилось, мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали в больницу. Находясь в приемном покое, гражданин начал вести себя агрессивно, оскорблять медицинских работников, а затем, выхватив стационарный телефон, нанес рваную рану в области головы сотруднику медучреждения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что наряд группы задержания передал мужчину сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
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Криминал , Происшествия , Росгвардия , Калининград
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