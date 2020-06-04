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В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов 

Газета.Ru и ещё 5 26 минут назад
Обнаружен автомобиль напавших на инкассаторов
Фото: РИА Новости
Полиция нашла транспортное средство, в котором перемещались напавшие на инкассаторов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Нападение было совершено на машину инкассаторов в субботу, 30 мая, у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске.
Известно, что злоумышленники применили огнестрельное оружие. В результате нападения пострадали двое инкассаторов, их госпитализировали.
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Криминал , Происшествия , Сбербанк России , МВД , Красноярск
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