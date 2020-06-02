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Захвативший банк в Москве мужчина признал вину и принес извинения 

ТАСС и ещё 3 51 минуту назад
Захвативший отделение "Альфа-банка" в центре Москвы Алексей Барышников извинился перед его сотрудниками, полицейскими и артисткой Ольгой Бузовой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Барышникова Максим Кичигин.
"Сегодня прошло следственное действие на месте происшествия. В ходе него Барышников принес извинения сотрудникам банка, его посетителям, сотрудникам правоохранительных органов и Ольге Бузовой, которым он доставил определенные неудобства", — сказал адвокат.
Он отметил, что его подзащитный признал вину. "В связи с этим я буду ходатайствовать перед следствием и судом об изменении Барышникову меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей и о переквалификации его деяния со статьи "Захват заложника" на "Хулиганство" УК РФ", — сказал защитник.
Ранее Барышников, обвиняемый по ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"), был арестован до 23 июля.
23 мая Барышников ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шесть человек, пятерым из которых удалось самим выйти из отделения. Он также просил, чтобы к банку приехала Ольга Бузова. В ходе штурма подозреваемый был задержан, заложник освобожден. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина находился в неадекватном состоянии. Никакого взрывного устройства или его муляжа у него при себе не было. Ему 34 года, он уроженец Нижневартовска. В ходе допроса после задержания Барышников вину признал и сказал, что его целью был захват заложников. При этом мужчина толком так и не смог объяснить мотив своего поступка. На вопрос следователя он ответил, что хотел узнать правду, что с ним происходит. Ранее он был дважды судим за угон и разбой, в Москве работал грузчиком.
Как ранее сообщила ТАСС представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья.
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Комментарии 5
Криминал , Видео , Другое , Происшествия , Алексей Барышников , СКР , МВД , Альфа-банк , ИТАР-ТАСС , Москва
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