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На рынке в Одессе произошла стрельба 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
На рынке в Одессе произошла стрельба
Фото: РИА Новости
Правоохранители проводят расследование по факту стрельбы на промтоварном рынке в Одессе, где пострадали двое мужчин сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
«Сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из, вероятно, травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
По данным полиции, в результате стрельбы были ранены двое мужчин. Их госпитализировали. Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобилях.
На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее неизвестный мужчина сообщил о минировании моста «Метро» в Киеве. Сотрудникам полиции пришлось применить оружие в процессе задержания.
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Криминал , Происшествия , Украина
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