Сумку с 1,5 млн руб. украли у безработного в Москве 

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Полиция расследует дело о краже сумки с деньгами у жителя столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился безработный гражданин, проживающий на проспекте Вернадского. «Он сообщил, что 29 мая текущего года неизвестный в неустановленном месте похитил сумку с деньгами — 1,5 млн руб.», — пояснили в столичном главке.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере и устанавливают личность преступника.