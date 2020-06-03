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Сумку с 1,5 млн руб. украли у безработного в Москве 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
Сумку с 1,5 млн руб. украли у безработного в Москве
Фото: РИА Новости
Полиция расследует дело о краже сумки с деньгами у жителя столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился безработный гражданин, проживающий на проспекте Вернадского. «Он сообщил, что 29 мая текущего года неизвестный в неустановленном месте похитил сумку с деньгами — 1,5 млн руб.», — пояснили в столичном главке.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере и устанавливают личность преступника.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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