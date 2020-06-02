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Поджог 13 автомобилей в Кургане попал на видео 

Vse42.ru и ещё 12 4 часа назад
В Кургане произошел поджог тринадцати автомобилей на открытой охраняемой стоянке местного автосалона. Инцидент и сам злоумышленник попали на камеры наружного видеонаблюдения.
Как сообщается, инцидент произошел в ночь на 1 июня в Кургане. Неизвестный мужчина проник на территорию автостоянки с канистрой и облил несколько автомобилей, поджег, а затем скрылся. В результате огнем было уничтожено тринадцать машин, принадлежащих торговому предприятию. По предварительным данным, ущерб составил более 18 миллионов рублей.
Позже подозреваемого в поджоге задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Злоумышленником оказался неоднократно судимый безработный житель села Кетово. Отмечается, что внятно объяснить причину своего поступка задержанный не сумел.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Курганской области.
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Комментарии
Криминал , Видео , Происшествия , Громкие уголовные дела , Курган
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