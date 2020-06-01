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В Камышине двое мужчин изнасиловали 34-летнюю коллегу по работе 

Кривое Зеркало 6 часов назад
Корпоратив закончился групповым изнасилованием
Фото: ТАСС
"Прижигали ладони окурками": Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Волгоградской области за угрозы убийством и изнасилование женщины.
Следственным отделом по городу Камышину СУ СК по Волгоградской области возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Изнасилование» (ч.2 ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ч.2 ст. 132 УК РФ).
Как сообщил руководитель Следственного отдела по городу Камышина СУ СК по Волгоградской области Сергей Наумов, инцидент произошел в мае текущего года, однако выжившая жертва обратилась к стражам порядка спустя время.
По данным следствия, 34-летняя женщина и двое её знакомых по работе мужчин 1986 и 1977 годов рождения выпивали в частном доме. Однако во время застолья у мужчин вспыхнула страсть к коллеге, которую они решили выплеснуть против ее воли. Один из них несколько раз ударил жертву в голову и тело. После чего женщину изнасиловали и совершили в отношении неё действия сексуального характера. Кроме того, мужчины прижгли женщине ладони окурками, а также угрожали убийством.
В ходе разбирательств, правоохранительные органы нашли в частном доме неопровержимые улики: нижнее белье жертвы и т. д.
Известно, что сейчас подозреваемые задержаны, они сознались в содеянном. Постановлением Камышинского городского суда подозреваемые заключены под стражу.
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Комментарии 18
Криминал , Происшествия , Сергей Наумов , СКР , МВД , Волгоградская Область , Камышин
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