Пропавшую российскую школьницу нашли мертвой в колодце 

Тело пропавшей в субботу, 30 мая, 12-летней школьницы нашли в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя Красноярского края . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, вечером девочка вместе со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, но домой вернулась только младшая сестра. Родители забили тревогу, начали поиски и вызвали полицию. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело.

В ходе поисковых мероприятий тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном пожарном колодце на глубине трех метров.

Ранее, 9 мая, сообщалось, что в Тверской области нашли мертвой семилетнюю девочку, пропавшую накануне. Тело обнаружили в реке Сыроверке. По данным следствия, 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять, однако обратно не вернулась. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».