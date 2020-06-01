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Пропавшую российскую школьницу нашли мертвой в колодце 

Lenta.ru 28 минут назад
Пропавшую российскую школьницу нашли мертвой в колодце
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Тело пропавшей в субботу, 30 мая, 12-летней школьницы нашли в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета по региону.
По предварительным данным, вечером девочка вместе со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, но домой вернулась только младшая сестра. Родители забили тревогу, начали поиски и вызвали полицию. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело.
В ходе поисковых мероприятий тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном пожарном колодце на глубине трех метров.
Ранее, 9 мая, сообщалось, что в Тверской области нашли мертвой семилетнюю девочку, пропавшую накануне. Тело обнаружили в реке Сыроверке. По данным следствия, 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять, однако обратно не вернулась. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Криминал , Происшествия , Красноярский Край
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