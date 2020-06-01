Россияне назвали срочника Шамсутдинова жертвой 

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян к участию в новом опросе.
Им задали вопрос: «Расстрелявший сослуживцев срочник Рамиль Шамсутдинов — жертва из-за издевательств или хладнокровный убийца, которому нет оправдания?».
50% участников склоняются к первому ответу, то есть к тому, что он является жертвой.
«Был установлен факт издевательств над ним», — подчеркнули они.
33% опрошенных затруднились ответить на вопрос, поскольку не углублялись в изучение деталей данного дела.
17% россиян считают Шамсутдинова хладнокровным убийцей.
«Убийству нет оправдания», — ответили респонденты.
В опросе приняли участие 7239 человек.
Расстрелявшему сослуживцев в воинской части Рамилю Шамсутдинову будет предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом URA.RU заявил его адвокат Равиль Тугушев.
Как писал «Рамблер», 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия солдат-срочник объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».
По словам адвоката, ранее Шамсутдинову было предъявлено обвинение по статье 105 (Убийство) УК России.