Россияне назвали срочника Шамсутдинова жертвой 

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Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян к участию в новом опросе.

Им задали вопрос: «Расстрелявший сослуживцев срочник Рамиль Шамсутдинов — жертва из-за издевательств или хладнокровный убийца, которому нет оправдания?».

50% участников склоняются к первому ответу, то есть к тому, что он является жертвой.

«Был установлен факт издевательств над ним», — подчеркнули они.

33% опрошенных затруднились ответить на вопрос, поскольку не углублялись в изучение деталей данного дела.

17% россиян считают Шамсутдинова хладнокровным убийцей.

«Убийству нет оправдания», — ответили респонденты.

В опросе приняли участие 7239 человек.

Расстрелявшему сослуживцев в воинской части Рамилю Шамсутдинову будет предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом URA.RU заявил его адвокат Равиль Тугушев.

Как писал «Рамблер», 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия солдат-срочник объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».

По словам адвоката, ранее Шамсутдинову было предъявлено обвинение по статье 105 (Убийство) УК России.