Отпустил с крестным: как погибла 6-летняя крымчанка

39-летний житель Крыма задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 6-летней девочки — он уже дал признательные показания. По данным СК, несовершеннолетняя, ее отец и крестный пошли на рыбалку, где мужчины устроили застолье. После этого злоумышленник отправился провожать девочку домой. По дороге он надругался над ней и сбросил в воду — тело убитой нашли в канале спустя сутки после исчезновения.

В Крыму задержан 39-летний местный житель, который подозревается в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, поздним вечером 31 мая 2020 года от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Установлено, что в день трагедии пьяный отец отпустил девочку со знакомым, который вызвался проводить ее до дома. После чего по дороге он изнасиловал ее, а затем столкнул в воду.

После этого следственными органами и органами МВД во взаимодействии с специалистами МЧС Росгвардии , поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт Крым» были развернуты масштабные поисковые мероприятия.

Днем 1 июня 2020 года тело ребенка было обнаружено на дне Северо-крымского канала — недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

«Данные обстоятельства в настоящее время подтверждены проведенной медицинской экспертизой, а также иными доказательствами, полученными в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий», — пояснили в СК по Крыму.

В настоящее время подозреваемый задержан — им дана явка с повинной. С ним проводятся все необходимые следственные действия, направленные на детальное установление событий. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Тем временем Telegram-канал Life-Shot сообщает, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки был ее крестным. Также выяснилось, что мужчина уже был дважды судим: за угрозу убийством в 2014-м и за изнасилование в 2015-м.

В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать соответствующую правовую оценку всем виновникам трагедии. Более того, сотрудники прокуратуры проверят, был ли в семье надлежащий контроль за ребенком, исполняли ли родители свои обязанности по воспитанию девочки.

Между тем отец погибшего ребенка также задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление ребенка в опасности». В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России и руководства Главного следственного управления.

Между тем известно, что погибшая была из многодетной семьи. Об этом РИА «Новости — Крым» рассказала глава администрации района Екатерина Юровских.

«У них трое детей, есть и отец и мать, но они не в браке. Все дети общие. Неоднократно проводились плановые проверки, поскольку каждую многодетную семью необходимо посещать. Это предусмотрено действующим законодательством. Погибшая дочка — самая младшая. Средняя девочка ходит в школу, характеристика — неплохая, все, что надо для учебы у нее есть, ухоженная. Старший мальчик тоже ходит на учебу, он студент колледжа.

Среднестатистическая семья, но вот не очень у них все складывалось. Тем не менее, дом в удовлетворительном состоянии, дети всегда накормлены, чистые и аккуратные», — отметила Юровских.

Правда, в 2018 году мать девочки попадала в поле зрения местных властей.

«Была замечена в злоупотреблении алкоголем. В 2018 году на нее составляли протоколы, рассматривали на комиссии по делам несовершеннолетних», — добавила глава администрации Ленинского района.

Ранее, в января 2020 года, в Магадане суд признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего мужчину виновным в убийстве и надругательстве над телом четырехлетней девочки.

Суд установил, что об исчезновении ребенка стало известно в мае 2019 года — она пропала с детской площадки у дома в поселке Снежном. В поисках задействовали несколько сотен человек — спасателей, полицейских и волонтеров, писали РИА «Новости».

В итоге следователи задержали ранее неоднократно судимого за изнасилования приезжего — он снимал квартиру в доме, где жила пропавшая. В ходе допросов, злоумышленник признался, что обманом заманил девочку в жилище, после чего изнасиловал ее, убил, а затем надругался над телом.

Он также рассказал, что выбросил труп девочки в мусорный контейнер у дома. Обнаружить тело правоохранителям удалось уже на полигоне бытовых отходов. Криминалисты нашли следы удушения.

В итоге областной суд Магадана признал мужчину виновным по статьям УК РФ «Об изнасиловании», «Совершении насильственных действий сексуального характера» и «Надругательстве над телом умершей. Ему дали 24 года строгого режима.