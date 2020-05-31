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Неизвестный ранил женщину из пистолета на севере Москвы 

News.ru 44 минуты назад
Женщину ранили из пистолета на севере Москвы
Фото: News.ru
Неизвестный человек сделал выстрел из травматического или пневматического пистолета и попал в прохожую женщину. Она получила ранение в ногу.
Пострадавшая сначала не почувствовала, что в неё стреляли. Она возвращалась в сопровождении другой женщины домой, сообщает портал 360tv.ru.
Уточняется, что инцидент произошёл на Хорошёвском шоссе в САО г. Москвы. Раненую женщину госпитализировали.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, пытаются выяснить личность стрелка и откуда он стрелял.
Ранее NEWS.ru писал, что конфликт четырёх мужчин на Южнопортовой улице в Москве завершился стрельбой, два человека получили тяжёлые огнестрельные ранения. Отмечается, что мужчина стрелял из травматического пистолета.
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Криминал , Происшествия , Телеканал "360° Подмосковье" , Москва
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