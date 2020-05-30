Школьного повара насиловали в машине пять часов 

Правоохранители Башкирии ищут подозреваемого в пятичасовом изнасиловании женщины. Об этом сообщает Ufacitynews со ссылкой на источник.

Преступление было совершено 28 мая в одной из деревень Белорецкого района. Вечером злоумышленник уговорил женщину, работающую школьным поваром, покататься на автомобиле. Во время поездки он напал на жертву и принялся насиловать. По словам потерпевшей, преступник пять часов удерживал ее в машине на окраине села и всё это время насиловал. Затем он бросил автомобиль и сбежал.

Полиция разыскивает 29-летнего местного жителя. Он уже был судим за такое же преступление. На месте происшествия нашли автомобиль и одежду потерпевшей.