Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьного повара насиловали в машине пять часов 

Майк Габриелян и ещё 1 22 минуты назад
Школьного повара насиловали в машине пять часов
Фото: РИА Новости
Правоохранители Башкирии ищут подозреваемого в пятичасовом изнасиловании женщины. Об этом сообщает Ufacitynews со ссылкой на источник.
Преступление было совершено 28 мая в одной из деревень Белорецкого района. Вечером злоумышленник уговорил женщину, работающую школьным поваром, покататься на автомобиле. Во время поездки он напал на жертву и принялся насиловать. По словам потерпевшей, преступник пять часов удерживал ее в машине на окраине села и всё это время насиловал. Затем он бросил автомобиль и сбежал.
Полиция разыскивает 29-летнего местного жителя. Он уже был судим за такое же преступление. На месте происшествия нашли автомобиль и одежду потерпевшей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что незваный гость изрезал и изнасиловал 75-летнюю пенсионерку.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Криминал , Происшествия , Башкортостан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
Видео
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
У Белого дома начались столкновения
00:37
У Белого дома начались столкновения
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение