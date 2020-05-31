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В Москве у безработного отобрали рюкзак с 12 млн рублей 

Москва24 и ещё 7 4 часа назад
В Москве у безработного отобрали рюкзак с 12 млн рублей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве совершено нападение на безработного. Злоумышленники брызнули прохожему в лицо из баллончика и отобрали у него рюкзак, сообщили в столичном главке МВД.
Инцидент случился в районе Левобережный накануне вечером.
"Двое неизвестных в масках брызнули заявителю в лицо из газового баллончика, нанесли побои и похитили рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме 12 миллионов рублей, личные документы, ключи от квартиры", — приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы ведомства.
После этого нападавшие скрылись. По данному факту правоохранители начали проверку.
Ранее сообщалось о том, что в Москве безработный набросился с ножом на кассира. Злоумышленник, ранивший работника торговой точки в живот, был задержан правоохранителями. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД , АГН "Москва" , Москва
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