Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием 

RT на русском и ещё 3 39 минут назад
ФСБ задержала группу торговцев оружием в Петербурге
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Петербурге. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«При обысках изъято большое количество оружия и боеприпасов», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, изъяты более десяти пистолетов с признаками переделки, два пистолета-пулемёта, несколько винтовок, карабинов и ружей, револьвер, более ста патронов различного калибра, порох, комплектующие и заготовки для оружия.
Отмечается, что среди подозреваемых — двое водителей такси и парикмахер, все они жители Петербурга или Ленинградской области.
Ранее в челябинском ГУ МВД рассказали, что в Челябинске завели уголовное дело в отношении четырёх местных жителей, занимавшихся изготовлением и продажей огнестрельного оружия. Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, преступление было раскрыто сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска полицейского главка региона.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
RT на русском: последние новости
В Миннесоте решили задействовать Национальную гвардию из-за беспорядков В Миннесоте решили задействовать Национальную гвардию из-за беспорядков Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе дал признательные показания Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе дал признательные показания Арашуков пожаловался на питание в СИЗО «Лефортово» Арашуков пожаловался на питание в СИЗО «Лефортово»
Комментарии
Криминал , Происшествия , ФСБ , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Караченцова прокомментировала слухи о своей нищете
Вдова Караченцова прокомментировала слухи о своей нищете
Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле
Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле
Картины Порошенко арестовали
Картины Порошенко арестовали
В Москве выявили более 175 тысяч человек с коронавирусом
В Москве выявили более 175 тысяч человек с коронавирусом
В РФ впервые выявили более 200 жертв коронавируса за сутки
В РФ впервые выявили более 200 жертв коронавируса за сутки
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение