ФСБ задержала группу торговцев оружием в Петербурге

Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Петербурге. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«При обысках изъято большое количество оружия и боеприпасов», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, изъяты более десяти пистолетов с признаками переделки, два пистолета-пулемёта, несколько винтовок, карабинов и ружей, револьвер, более ста патронов различного калибра, порох, комплектующие и заготовки для оружия.
Отмечается, что среди подозреваемых — двое водителей такси и парикмахер, все они жители Петербурга или Ленинградской области.
Ранее в челябинском ГУ МВД рассказали, что в Челябинске завели уголовное дело в отношении четырёх местных жителей, занимавшихся изготовлением и продажей огнестрельного оружия. Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, преступление было раскрыто сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска полицейского главка региона.