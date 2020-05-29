ФСБ задержала группу торговцев оружием в Петербурге

«При обысках изъято большое количество оружия и боеприпасов», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, изъяты более десяти пистолетов с признаками переделки, два пистолета-пулемёта, несколько винтовок, карабинов и ружей, револьвер, более ста патронов различного калибра, порох, комплектующие и заготовки для оружия.

Отмечается, что среди подозреваемых — двое водителей такси и парикмахер, все они жители Петербурга или Ленинградской области.

Ранее в челябинском ГУ МВД рассказали, что в Челябинске завели уголовное дело в отношении четырёх местных жителей, занимавшихся изготовлением и продажей огнестрельного оружия. Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, преступление было раскрыто сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска полицейского главка региона.