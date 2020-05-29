Мать убитого младенца нашли по кассовому чеку

Красноярского края. Кассовый чек, оставленный в пакете, где лежал убитый младенец, найденный в марте на берегу Енисея в Минусинске , помог следствию найти мать ребенка, сообщает ГСУСК

Дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) было возбуждено 24 марта, оно находится в производстве следственного отдела по Минусинскому району регионального главка. По предварительной версии, 21 марта на берегу протоки Енисея недалеко от дома по улице Набережная было найдено тело младенца. Мальчик был завернут в полиэтиленовый пакет, рядом лежали вещи. Следователи обещали денежное вознаграждение за помощь в розыске матери убитого ребенка.

По данным СК, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было проверено около 60 женщин, состоящих на учете по беременности со сроком родов приблизительно на момент, когда нашли тело.

"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.