Протесты в в США: власти вводят Национальную гвардию

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности на фоне беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией, говорится не сайте губернатора.

"Губернатор Тим Уолц подписал сегодня исполнительный указ 20-65 о привлечении Национальной гвардии Миннесоты к содействию в обеспечении безопасности Миннесоты и поддержанию мира в свете смерти Джорджа Флойда", — говорится в сообщении.

Власти на местах запросили поддержку Нацгвардии после "нанесения существенного ущерба частной собственности и превращения мирных протестов в опасную ситуацию", отмечается в сообщении.

Кроме того, к обеспечению общественного порядка привлекут силы патрульной службы штата в размере около 200 человек. "Вертолеты и самолеты патрульной службы также будут доступны для помощи правоохранителям на земле", — говорится на сайте губернатора.

Кроме того, указ приводит в действие режим чрезвычайной ситуации мирного времени, что дает дополнительные ресурсы для координации действий.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР , которое объявило данное дело приоритетным.

В 2014 году и в последующие годы по США прокатилась волна общественного протеста в связи с гибелью афроамериканцев от рук полиции при различных обстоятельствах. Полицию критиковали за чрезмерное применение насилия и за предполагаемый расизм, поскольку часто афроамериканцы гибли от рук белых полицейских.