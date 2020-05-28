Многодетную сотрудницу полиции нашли мертвой

Якутские правоохранители проводят проверку по факту смерти сотрудницы полиции, сообщает РИА Новости. Местные СМИ полагают, что женщина могла покончить с собой.

Трагедия произошла в Горном районе республики. В региональном министерстве внутренних дел журналистам пояснили, что тело сотрудницы полиции было обнаружено по месту ее жительства. Правоохранители пока не распространяются об обстоятельствах смерти коллеги, ссылаясь на проведение доследственной проверки.

Между тем местные СМИ выяснили, что сотрудница полиции могла совершить самоубийство. По данным издания Sakha Press, на сведение счетов с жизнью женщину могли толкнуть финансовые проблемы. Известно, что без матери остались трое детей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге в результате падения с 24 этажа высотного дома скончался местный участковый. Известно, что он жил неподалеку от места гибели, ему было 38 лет, он воспитывал двоих дочерей.