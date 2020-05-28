Поставку наркотиков в микроволновках пресекли в России

Полиция перекрыла канал поставки синтетических наркотических средств из Москвы и Санкт-Петербурга в Хабаровск. Запрещённые вещества прятали в бытовой технике.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО обнаружили на складе одного из железнодорожных перевозчиков микроволновую печь, внутри которой было спрятано более килограмма мефедрона и тысяча таблеток экстази, сообщает РИА Новости.
В Еврейской автономной области позже, при попытке забрать наркотики из тайника, задержали хабаровчанку, которая, как полагают следователи, отвечала за торговлю мелкими партиями одурманивающих средств. Через некоторое время в Хабаровске вычислили предполагаемого организатора наркотрафика, у него обнаружили крупную партию ЛСД.
Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на преступление и незаконного производства, сбыта и пересылки наркотиков. Подозреваемые содержатся под стражей.
Как писал NEWS.ru ранее, болгарское национальное радио сообщило о задержании жителя Софии. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в квартире более 350 килограмм кокаина.