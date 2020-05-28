Поставку наркотиков в микроволновках пресекли в России

Санкт-Петербурга в Полиция перекрыла канал поставки синтетических наркотических средств из Москвы Хабаровск . Запрещённые вещества прятали в бытовой технике.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО обнаружили на складе одного из железнодорожных перевозчиков микроволновую печь, внутри которой было спрятано более килограмма мефедрона и тысяча таблеток экстази, сообщает РИА Новости.

В Еврейской автономной области позже, при попытке забрать наркотики из тайника, задержали хабаровчанку, которая, как полагают следователи, отвечала за торговлю мелкими партиями одурманивающих средств. Через некоторое время в Хабаровске вычислили предполагаемого организатора наркотрафика, у него обнаружили крупную партию ЛСД.

Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на преступление и незаконного производства, сбыта и пересылки наркотиков. Подозреваемые содержатся под стражей.