Один год: школьнице вынесли приговор за убийство сестры

17-летнюю школьницу осудили на год ограничения свободы за убийство семилетней сестры. По данным СК, она шумела и капризничала, отвлекая девушку от подготовки домашнего задания. В результате школьница завела сестру в баню и утопила в тазе с водой. В правоохранительных органах подчеркнули, что ранее осужденная не привлекалась к ответственности.

Башкирии осудили 17-летнюю школьницу, которая утопила семилетнюю сестру в тазе с водой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Судья переквалифицировала дело со ст. 105 УК РФ («Убийство») на ч. 1 ст. 109 УК РФ («Убийство по неосторожности»). Наказание назначили в виде 1 года ограничения свободы. То есть она будет дома, но у нее будут ограничения на определенные действия», — уточнил собеседник агентства.

По данным Следственного комитета, трагедия произошла 13 сентября 2019 года. Тогда девушка занималась домашним заданием, а сестра мешала ей делать уроки — шумела и капризничала.

В итоге 11-классница завела девочку в баню и засунула ее голову в таз с водой, после чего удерживала какое-то время. В результате та захлебнулась и умерла.

Известно, что обе девочки воспитывались в приемной семье, которая не состояла на профилактическом учете в полиции.

«Ранее 17-летняя подозреваемая не привлекалась к ответственности. Семья была обычной», — отметили в СК.

По данным детского омбудсмена Башкирии Миланы Скоробогатовой, приемная семья была благополучной, девушка училась в кадетской школе и имела хорошую успеваемость.

Ранее в Курской области двух школьниц 15 и 17 лет арестовали по подозрению в покушении на опекунов и четверых малолетних детей. Об этом сообщали в управлении регионального Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел 3 апреля 2020 года в селе Старое Роговое Горшеченского района. Ночью около 02.20, пока все спали, несовершеннолетние открыли вентили газовой плиты на кухне дома, запустив подачу бытового газа, после чего скрылись с места происшествия, закрыв за собой входную дверь.

Почувствовав запах газа, отец семейства проснулся и отключил плиту. Известно, что девочки проживали в частном доме со своими опекунами, а также четырьмя сводными братьями и сестрами в возрасте от 6 до 10 лет. Старшая из детей из-за личной неприязни предложила сестре расправиться с родственниками, считают следователи.

«Возбуждено уголовное дело в отношении девочек 15 и 17 лет, подозреваемых в «Покушении на убийство шести лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — отметили в Следкоме.

В настоящее время 17-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, у второй девочки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

Похожая история произошла и в Мурманской области. Там 15-летний подросток подозревается в том, что пытался убить и закопать в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакше, передавали РИА «Новости».

Региональное управление СК сообщило, что подросток сперва пытался задушить 11-летнего мальчика, а затем, решив, что тот не подает признаков жизни, стал закапывать его в снегу. Скорую помощь вызвали находившиеся неподалеку прохожие, которые заметили шевеление в снегу.

22 февраля 2020 года по решению суда подросток был взят под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Борис Коган заявил, что подросток известен в городе как правонарушитель с тяжелым послужным списком.

При этом стандартные меры профилактики к подозреваемому в преступлении применить непросто — на это есть «причины медицинского характера».

При этом Коган отметил, что, возможно, в этом деле есть недоработка органов профилактики.

«Субъекты профилактики видели, что он остается безнаказанным, могли бы выходить в суд с гражданским иском к родителям», — пояснил омбудсмен.

Между тем местные СМИ сообщали, что ранее подросток якобы уже утопил восьмилетнего ребенка, сбросив его с дамбы. Местные журналисты писали, что «бездействовали все — родители, школа, контролирующие органы».