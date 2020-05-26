Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка 

Газета.Ru и ещё 2 26 минут назад
«Разозлился и начал душить»: россиянин убил подростка
Фото: РИА Новости
В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Как сказал подозреваемый, на остановке общественного транспорта он встретил компанию.
"Одна из девчонок бежала рядом и в процессе оскорбила меня. Это зацепило, я разозлился и начал душить ее", — приводятся слова мужчины.
В полицию обратилась мать девочки. Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесополосе тело подростка. Возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Газета.Ru: последние новости
Тело мужчины обнаружили у здания УФСБ в Ярославле Тело мужчины обнаружили у здания УФСБ в Ярославле Суд арестовал захватившего заложников в отделении банка в Москве Суд арестовал захватившего заложников в отделении банка в Москве Суд не смягчил историку Соколову меры пресечения Суд не смягчил историку Соколову меры пресечения
Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Пенза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билл Гейтс проспонсировал еще одно испытание над людьми
Билл Гейтс проспонсировал еще одно испытание над людьми
Россиянина задержали и бросили на улице его детей
Россиянина задержали и бросили на улице его детей
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Видео
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
00:27
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
В мире
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Названы преимущества отдыха в России
00:36
Названы преимущества отдыха в России
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение