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Установлена личность предполагаемого убийцы гражданки Кубы 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве гражданки Кубы Лоурен Моралес Фернандес, тело которой было обнаружено у мусорных баков в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
«Рамблер» писал, что обнаженное тело Лоурен Моралес Фернандес было найдено у мусорных баков на Кастанаевской улице. По данным СМИ, незадолго до страшной находки у подруги убитой неизвестные потребовали деньги за ее возвращение и угрожали прислать отрубленные части тела девушки.
По данным РЕН ТВ, по подозрению в убийстве Лоурен Моралес Фернандес был задержан 38-летний Денис К.
Life Shot
При этом Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщил, что погибшая кубинка знала своего убийцу и добровольно приехала к нему на квартиру. Убийца оплатил девушке такси, лично встретил и говорил с ней на испанском языке.
Канал также опубликовал фото подозреваемого в убийстве гражданки Кубы, подчеркнув, что его зовут Александр А., ему 39 лет и он родом из Нальчика.
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Криминал , Видео , Происшествия , МВД , Куба , Москва
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