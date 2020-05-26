Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве гражданки Кубы Лоурен Моралес Фернандес, тело которой было обнаружено у мусорных баков в Москве . Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Рамблер» писал, что обнаженное тело Лоурен Моралес Фернандес было найдено у мусорных баков на Кастанаевской улице. По данным СМИ, незадолго до страшной находки у подруги убитой неизвестные потребовали деньги за ее возвращение и угрожали прислать отрубленные части тела девушки.

По данным РЕН ТВ, по подозрению в убийстве Лоурен Моралес Фернандес был задержан 38-летний Денис К.

Life Shot

При этом Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщил, что погибшая кубинка знала своего убийцу и добровольно приехала к нему на квартиру. Убийца оплатил девушке такси, лично встретил и говорил с ней на испанском языке.