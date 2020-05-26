Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв 

Павел Тиунов и ещё 2 22 минуты назад
Житель Братского района Иркутской области, признавшийся в убийстве двух женщин, показал, как совершал преступления. Видео следственного эксперимента опубликовано на канале Следственного комитета России в YouTube.
Россиянка рассказала о жизни в плену у маньяка
26 мая иркутские следователи на сайте регионального управления отчитались об аресте 33-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве двух женщин. По версии правоохранителей, в марте 2020 года в городе Вихоревка злоумышленник, проезжая на автомобиле, приметил на дороге нетрезвую местную жительницу. Он предложил довезти ее до дома. В пути начал настаивать на интимной близости. Услышав отказ, рассвирепел и ударил свою жертву по голове. Мужчина отвез свою пассажирку в безлюдное место, изнасиловал, затем ударил несколько раз по голове монтировкой. Потерпевшая скончалась. По данным следствия, ей было 52 года.
« (Убил), потому что боялся, что она напишет заявление, то что я домогался до нее, пытался изнасиловать», — пояснил на видео обвиняемый.
После задержания мужчина признался еще в одном преступлении, совершенном год назад. В ноябре 2019 года он также предложил подвезти одиноко идущую по улице 40-летнюю нетрезвую женщину. Он отвез свою жертву в гараж и предложил ей заняться сексом. Отказ спровоцировал порыв гнева. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую ножом, она скончалась. Тело погибшей злоумышленник расчленил и по частям сбросил в реку.
Отмечается, что в распоряжении следователей имеются веские доказательства причастности задержанного к совершенным убийствам. Расследование продолжается.
Комментарии
Криминал , Видео , Происшествия , СКР , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Китае нашли древний кувшин с неизвестной жидкостью
В Китае нашли древний кувшин с неизвестной жидкостью
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Китай увидел российскую угрозу в Сибири
Китай увидел российскую угрозу в Сибири
Лежала голая возле мусорного бака
Лежала голая возле мусорного бака
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Видео
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
00:47
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
Криминал Происшествия
Крушение Ми-8 попало на видео
00:38
Крушение Ми-8 попало на видео
Происшествия
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
00:58
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
В мире
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
01:36
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
01:43
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение