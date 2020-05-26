Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв 

26 мая иркутские следователи на сайте регионального управления отчитались об аресте 33-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве двух женщин. По версии правоохранителей, в марте 2020 года в городе Вихоревка злоумышленник, проезжая на автомобиле, приметил на дороге нетрезвую местную жительницу. Он предложил довезти ее до дома. В пути начал настаивать на интимной близости. Услышав отказ, рассвирепел и ударил свою жертву по голове. Мужчина отвез свою пассажирку в безлюдное место, изнасиловал, затем ударил несколько раз по голове монтировкой. Потерпевшая скончалась. По данным следствия, ей было 52 года.

« (Убил), потому что боялся, что она напишет заявление, то что я домогался до нее, пытался изнасиловать», — пояснил на видео обвиняемый.

После задержания мужчина признался еще в одном преступлении, совершенном год назад. В ноябре 2019 года он также предложил подвезти одиноко идущую по улице 40-летнюю нетрезвую женщину. Он отвез свою жертву в гараж и предложил ей заняться сексом. Отказ спровоцировал порыв гнева. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую ножом, она скончалась. Тело погибшей злоумышленник расчленил и по частям сбросил в реку.

Отмечается, что в распоряжении следователей имеются веские доказательства причастности задержанного к совершенным убийствам. Расследование продолжается.