Российского чиновника посадили за изнасилование

Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

«Стрючков приговорен к трём годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима», — приводит ТАСС слова представителя Сосновоборского районного суда Пензенской области.

Стрючкова взяли под стражу в зале суда.

В апреле 2019 года Стрючков по собственному желанию покинул пост министра здравоохранения, который занимал с 2012 года.

В мае 2019 года он был задержан по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера и по решению суда отправлен под домашний арест.