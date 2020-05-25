Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Российского чиновника посадили за изнасилование
Фото: РИА Новости
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
«Стрючков приговорен к трём годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима», — приводит ТАСС слова представителя Сосновоборского районного суда Пензенской области.
Стрючкова взяли под стражу в зале суда.
В апреле 2019 года Стрючков по собственному желанию покинул пост министра здравоохранения, который занимал с 2012 года.
В мае 2019 года он был задержан по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера и по решению суда отправлен под домашний арест.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
RT на русском: последние новости
Правоохранители задержали зампрокурора Волгограда Правоохранители задержали зампрокурора Волгограда Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии В Курганской области завели дело по факту обнаружения останков убитой женщины В Курганской области завели дело по факту обнаружения останков убитой женщины
Криминал , Происшествия , Владимир Стрючков , Минздрав РФ , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Пензенская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Российские мотострелки получат новейшую БМП-3
Российские мотострелки получат новейшую БМП-3
Стало известно о заговоре против Меган Маркл
Стало известно о заговоре против Меган Маркл
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
Раскрыты детали подпольной вечеринки с Лебедевым
03:26
Раскрыты детали подпольной вечеринки с Лебедевым
Происшествия
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
00:56
Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение