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Женщина сожгла бездомного в Урюпинске 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Россиянка сожгла бездомного
Фото: РИА Новости
В центре Урюпинска Волгоградской области после ссоры 37-летняя женщина облила спиртом и подожгла бездомного 45-летнего мужчину. Спасти его не удалось, сообщили местные СМИ.
«22 мая бездомный 45-летний мужчина пил спиртное со своей 37-летней подругой метрах в 40 от дома № 10 на улице Штеменко рядом с железнодорожными путями. Примерно в 10 метрах от путей находятся деревья, кустарники и заброшенный сгоревший дом. Там и пара и проводила день, употребляя алкоголь», — рассказал V1.RU замруководителя Урюпинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Александр Белов.
В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора.
«Место проходное, вокруг ходит много людей. Пара пила в течение всего дня, пока к вечеру, когда еще было светло, между ними не произошел конфликт. Мужчина лежал на земле, а его подруга облила его спиртом и подожгла спичками. Он загорелся и начал громко кричать, а женщина от страха убежала», — рассказал следователь.
Он добавил, что о случившемся в полицию сообщили местные подростки. Подняться мужчина не смог, поскольку был сильно пьян. Он скончался. Когда задержали подозреваемую, она объяснила, что отомстила приятелю за то, что он ее оскорблял.
«Женщина созналась в содеянном и подозревается в убийстве, совершённом с особой жестокостью», — сказал Белов.
Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть потерпевшего наступила в результате ожогов 63% тела.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Александр Белов , СКР , V1.Ru , Волгоградская Область , Урюпинск
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